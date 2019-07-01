Нацбанк отменил лимит на финансирование украинского бизнеса за рубежом

Национальный банк отменил лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения бизнес-климата НБУ отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам, - говорится в сообщении.

Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в размере 2 млн евро в год. Сейчас же операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах.

Для минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Нацбанк также установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям. В частности, НБУ обязал банки получать от украинских компаний, которые намерены финансировать собственные зарубежные подразделения, развернутый смета и другие документы, которыми обосновывается необходимость такой сделки.

Указанное смягчения не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты и оффшорные зоны.

Также Нацбанк упростил реинвестирования доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине. Отмечается, что это изменение позволит избежать ситуаций, когда инвесторы будут терять на дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет.

В НБУ также отметили, что запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся: Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

Также перечень сделок, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров в рамках международных договоров о кредитах, гранты, ссуды. Это поможет снизить валютные риски государства при осуществлении таких операций.

Нацбанк усовершенствовал риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисление которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Ранее они использовали для этого перечень, предоставленный НБУ на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ № 86 от 27 июня 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 2 июня.

Напомним, ранее НБУ отменил норму об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.