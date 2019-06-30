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Украина купит еще 40 локомотивов General Еlectric

Министр Омелян доволен сотрудничеством с американцами.

Украина купит еще 40 локомотивов General Еlectric
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Второй договор с американской General Еlectric будет предусматривать закупку еще 40 локомотивов для "Укрзализныци".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, который совершил рабочий визит в США.

"Контракт с General Electric, вероятно, является самым знаковым соглашением, которое Украине заключила в последние несколько лет с ведущей мировой компанией. Первый этап соглашения выполнено успешно - Укрзализныця получила 30 локомотивов, которые уже работают на грузовых перевозках. Для выполнения второго этапа соглашения на 40 новых локомотивов важно долгосрочное финансирование на сумму 150 млн долларов США, которые будут привлечены от международных финансовых институтов", - цитирует Омеляна пресс-служба министерства.

23 февраля 2018 года "Укрзализныця" и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

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