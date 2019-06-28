"Газпром" предложит новому Кабмину переговоры с чистого листа

Россия решила подождать формирования в Украине нового правительства для "предметных" газовых переговоров.

Об этом сказал в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет агентство ТАСС.

Он сообщил, что Украине будет предложены переговоры с чистого листа, так как сейчас баланс "нарушен" решением Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза".

"Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля", - сказал Миллер, добавив, что "предметных переговоров можно ждать после того, когда будет сформировано новое правительство Украины".

По его словам, речь будет идти о продлении действующего контракта на транзит газа.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед. Мы говорим, что мы готовы продлить действующий контракт на транзит. И мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - сказал Миллер.

При этом повторил более раннее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что без прямого контракта на поставку газа с "Газпромом" Украина может остаться без газа вообще.

"Если Украина говорит нет, то, соответственно, со стороны России на границе с Украиной у нас не будет обязательств по соответствующим газотранспортным мощностям для подачи этих объемов. Это не просто вопрос о транспорте. Украина должна подумать, в первую очередь, не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Будет ли возможен вопрос реверса или он значительно уменьшится, или такой возможности вообще не будет?" - цитирует Миллера "Интерфакс".

По его мнению, говорить о новом транзитном контракте до заключения контракта на поставку газа - все равно что "поставить телегу перед лошадью".

Если же решений по поставкам газа на Украину и транзиту российского газа в Европу не будет найдено до истечения действующего контракта, то "значит, будет весело".

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.