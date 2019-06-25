ЕБРР собирается выделить "Нафтогазу" €60 млн на закупку газа

Украина планирует подойти к отопительному сезону с 20 млрд кубов в хранилищах.

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить "Нафтогазу Украины" кредит в размере 60 млн евро для закупки природного газа на отопительный сезон 2019/2020 года.

Об этом говорится в проекте решения ЕБРР.

Аккредитивы на один год будут направлены на поддержку части платежных обязательств "Нафтогаза" в рамках ежегодных контрактов на импорт газа с поставщиками газа.

Привлечение средств позволит НАКу закупить газ для следующего отопительного сезона через частные газовые предприятия с авторитетными трейдерами, не прибегая к гарантиям государства.

Ожидается, что поддержка ЕБРР в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска НАКа, связанного с финансированием торговли газом.

Этот проект совет директоров банка рассмотрит 24 июля.

Напомним, "Нафтогаз" планирует подойти к зиме с 20 млрд газа в хранилищах. Это намного больше по сравнению с предыдущими годами. В 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, а в 2016-м - вообще с 14,7 млрд кубометров.

По оценке компании, наличие 20 млрд кубометров в подземных хранилищах должно хватить на случай начала новой "газовой войны" со стороны России.

В прошлом у "Нафтогаза" уже был успешный опыт сотрудничества с ЕБРР. В 2015 году Украина подписала с ЕБРР возобновляемый кредитный договор на 300 млн долларов для финансирования авансовых закупок газа перед отопительным периодом.

В течение трех лет "Нафтогаз" закупил за эти деньги 5,3 млрд кубометров газа на западной границе, и зимой 2018 года компания последний раз погасила кредит.