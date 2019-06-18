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​"Нафтогаз" погасил гарантированный Всемирным банком кредит на $500 млн

Кредитный портфель компании сократился в 6,6 раза с 2014 года и является рекордно низким.

​"Нафтогаз" погасил гарантированный Всемирным банком кредит на $500 млн
Фото: Макс Левин

"Нафтогаз Украины" погасил кредит на $500 млн, который был взят под гарантии Всемирного банка и государства в конце 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках кредитных соглашений "Нафтогазу" в течение двух лет удалось закупить около 5 млрд куб. м природного газа с европейского направления.

"В целом с 2014 года "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме осуществил погашение кредитной задолженности, гарантированной государством, на сумму уже около $3,2 млрд. Кредитный портфель "Нафтогаза" сократился в 6,6 раза с 2014 года и является рекордно низким", – цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Напомним, что "Нафтогаз" привлекал деньги у коммерческих банков Citibank и Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка.

В то же время Кабинет министров предоставил Всемирному банку государственные гарантии на $500 млн по данному проекту.

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