Украина обсудила с Францией перспективы производства патрульных катеров

Аваков обсудил с Бруно ле Мэром производство алюминиевых катеров, которые еще не производят в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с главой Минфина Франции Бруно ле Мэром перспективы совместного производства патрульных катеров для нужд Государственной пограничной службы Украины. Об этом Аваков написал у себя в твиттере.

"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность - алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине. Легкие и маневренные для мониторинга границы и спец.операций", - подчеркнул министр.

Напомним, перед встречей в Париже с Владимиром Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Арсеном Аваковым сотрудничество в авиасфере.

Отмечается, что президент высоко оценил сотрудничество Украины и Франции.