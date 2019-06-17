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Аукционный дом Sotheby’s продан за $3,7 млрд

Компания переходит в собственность миллиардера Патрика Драи.

Фото: EPA/UPG

Аукционный дом Sotheby’s объявил, что его покупает BidFair USA, компания, принадлежащая медиамагнату Патрику Драи.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Миллиардер контролирует вторую по величине телекоммуникационную компанию Altice, куда входит ряд кабельных операторов в Европе, Израиле и на Карибах.

Фото: EPA/UPG

В результате сделки Sotheby’s вернется в частную собственность после 31 года обращения на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Инвесторы получат по 57 долларов за акцию, что на 61% больше стоимости на бирже.

Sotheby’s - один из старейших в мире аукционных домов. Основан в 1744 году. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

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