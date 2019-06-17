Германия призвала РФ продолжить транзит газа через Украину после 2019 года

Тема "Северного потока 2" будет поднята на встрече Меркель и Зеленского.

Германия настаивает на важности сохранения газового транзита через Украину после 2019 года, когда завершается срок действия нынешнего контракта.

Об этом сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, пишет "Укринформ".

"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. Это в наших интересах и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о продлении транзита. Спекулировать на случай "другого сценария" в Германии пока не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода "Северный потока-2", которую в Германии считают экономической, но с "политическим и геополитическим подтекстом", будет подниматься на встрече канцлера Ангелы Меркель с президентом Владимиром Зеленским во вторник в Берлине. Эта тема постоянно поднималась и во время встреч с его предшественником Петром Порошенко, отметил он.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.