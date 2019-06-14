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Зеленский предложит Раде поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"

Соответствующий законопроект президент внесет в парламент в понедельник, 17 июня.

Зеленский предложит Раде поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"
Андрей Герус
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии на год (до 1 июля 2020 года) с отменой действия формулы "Роттердам+".

Об этом сообщил на брифинге представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

"Команда президента Украины подготовила законопроект, который в понедельник будет внесен в Верховную Раду, "О снижении стоимости электрической энергии". Предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отмена, а вместо нее действовала другая формула, можно ее назвать "Роттердам-", - сказал он.

Герус пояснил, что "плюс" из названия формулы - это стоимость доставки угля из Роттердама в Украину по морю, хотя никто оттуда уголь не доставлял. По его словам, ежегодно этот "плюс" составлял 12 млрд гривен.

"Предлагается это убрать. И предлагается введение дисконтов. Если хуже качество угля, значит должна быть ниже стоимость угля в тарифах. Может быть дисконт от 1 до 10%", - добавил Герус.

Напомним, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

То есть по формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

С запуском нового рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года, формула Роттердам+, прекратит своё существование.

10 июня президент Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект №10376, которым предлагается отсрочить запуск рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.

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