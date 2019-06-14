Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзализныци"

Кабинет министров утвердил новый состав правления "Укрзализныци". Решение правительство было опубликовано в пятничном номере газеты "Урядовий кур’єр", сообщила пресс-служба правительства.

Решением правительства в состав правления введены Иван Юрик, Марчин Целеевски, Франтишек Буреш, Сергей Кушнир. Одновременно из состава правления выведены Иренеуш Василевски и Марек Залесны.

Сохранили свои места в руководстве "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич и Желько Марчек.

Франтишек Буреш, который раньше работал на "Чешской железной дороге", будет отвечать в УЗ за реализацию выполнения программы по обновлению и строительства подвижного состава.

Иван Юрик будет возглавлять стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. Также в секторе его ответственности будет работа с кредитным портфелем компании и реструктуризация долгов. В 2017-2018 годах он работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest.

Сергей Кушнир раньше работал в УЗ на должности директора по ремонту подвижного состава, а Марчин Целеевский в прошлом возглавлял польскую железнодорожную компанию PKP Intercity и авиакомпанию LOT.

В ближайшее время наблюдательный совет и новое правление планируют провести совместное заседание. "Новые положительные изменения сегодня ожидают и наши клиенты-грузоотправители, и пассажиры, и наши сотрудники, и наш акционер - Кабинет министров Украины. Продолжаем работать, наращиваем темп, нацеленные на результат", - прокомментировал назначение новых членов правления глава набсовета УЗ Шевки Аджунер.

Напомним, что правление УЗ возглавляет Евгений Кравцов.