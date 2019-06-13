Из-за теневых схем бюджет недополучает 280 млрд грн, - эксперт

А из-за недоверия к правоохранительной и судебной системе в Украине не идут инвестиции.

Прогресс в экономике невозможен без выведения из тени финансовых схем - по самым скромным подсчетам бюджет из-за этого теряет более 280 млрд гривен ежегодно. Об этом заявил Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований» во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Мы можем не изобретать новую сложную экономику, а поднять то, что у нас сейчас разворовывается - миллиарды гривен внутреннего ресурса. Мы анализировали цифры: только от контрабанды и нарушения таможенных правил украинский бюджет теряет 110 млрд гривен ежегодно, от оффшорных схем - 65 млрд, уклонение от уплаты налогов в финансовом секторе - 35 млрд, теневой рынок аренды земли - 40 млрд, схемы по минимизации уплаты НДС (конверт-центры) - 20 млрд, контрафакт - 10 млрд. Если только эти схемы вывести из тени и наполнить ими бюджет - это уже 280 млрд", - сказал юрист.

С другой стороны, внешний ресурс - инвестиции, которые должны поступать в Украину, учитывая ее потенциал, но, к сожалению, не поступают, считает эксперт.

"В 2018 году в украинскую экономику поступило 2,6 млрд долларов прямых инвестиций. Это ничтожно мало. Почему же инвестиции не идут в Украину? Согласно последним исследованиям, которые проводила компания Dragon capital, основная причина не в военном конфликте, а в отсутствии доверия к правоохранительной и судебной системе. То есть сейчас команда Зеленского должна сконцентрировать все свои усилия на реальном реформировании именно этих отраслей", - считает Михаил Лев.

В проведении реформ, по мнению эксперта, Зеленскому могло бы помочь создание экспертно-правового совета при президенте, куда, как считает юрист, необходимо пригласить бывших министров, замминистров, судей, опытных конституционалистов и других специалистов с доброй репутацией, которые бы не претендовали на должности, а помогали своим опытом и консультациями.