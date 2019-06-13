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Зеленский пользуется инструментами старой власти, - Лановой

Пока что "сигналов, что экономические реформы будут, нет".

Зеленский пользуется инструментами старой власти, - Лановой
Владимир Лановой
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский пока не дает сигналов, что экономические реформы в Украине состоятся. Такое мнение высказал Владимир Лановой, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Нам нужно правление реформаторов, и речь идет именно о парламенте. Президенту нечего туда вмешиваться. Мы хотим иметь сбалансированные ветви власти, но пока этого не видим. У нас нет сигналов, что экономические реформы будут, возможно они будут после парламентских выборов. Меня тревожит то, что новый президент пользуется инструментами старой власти, созданными Кучмой в девяностых годах. Это институт президента, который влезает в парламент и подчиняет его себе ", - считает Лановой.

Эксперт назвал три области, которые по его мнению, могут стать двигателем экономических реформ в Украине - это IT-отрасль, альтернативная энергетика и экологически чистое сельское хозяйство.

"Вся Европа сейчас поднимается благодаря альтернативной энергетике. В Германии, Франции для того, чтобы создать частную энергетическую систему - солнечную, тепловую или ветровую, люди получают от государства половину средств как субсидию - то есть бесплатные инвестиции, а половину - в кредит, людей стимулируют. А в Украине это делать запрещено, потому что в энергетическом секторе царит мафия", - высказался Лановой.

Кроме того, по словам эксперта, в Украине около 20-30 газовых скважин готовы к промышленной эксплуатации.

"Сигнал о том, что тарифы для населения не будут снижены, очень напрягает и волнует. Механизм субсидии - это целая система, созданная, чтобы поддерживать старую энергетику, делать ее сверхприбыльной. Новых скважин не открывают, хотя у нас есть 20-30 готовых для промышленной эксплуатации", - сказал Лановой.

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