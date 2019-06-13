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Суд начал рассматривать апелляцию на приговор Януковича и сразу отложил заседание на месяц

Суд сообщил, что поступило шесть апелляционных жалоб.

Суд начал рассматривать апелляцию на приговор Януковича и сразу отложил заседание на месяц
Фото: ЕPA/UPG

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Заседание началось около 10:10. Суд сообщил, что поступило шесть апелляционных жалоб. Защита Януковича ранее заявляла, что подала пять апелляций на приговор.

Отмечается, что на заседании суд назначил для рассмотрения апелляции запасного судью, в связи с чем рассмотрение дело было отложено до 15 июля на 11:00.

Cуд определил, что 22 июля также состоится рассмотрение апелляции.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории России, совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в Россию.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, он признан виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны). Также экс-президент был оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Защита просила суд его оправдать.

В апреле адвокат экс-президента Виктор Сердюк заявил, что Янукович хочет вернуться в Украину, после вступления в должность президента Владимира Зеленского.

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