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Зеленский встретился с Ющенко

Ранее президент провел встречу с Тимошенко.

Зеленский встретился с Ющенко
президент Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в среду, 12 июня, встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Стороны обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов, сообщает Администрация президента.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте АПУ в Twitter.

Ранее сегодня президент провел встречу с лидером "Батькивщины". Юлия Тимошенко обсудила с Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

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