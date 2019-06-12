​Тимошенко обсудила с Зеленским досрочные выборы в Раду

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах".

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написала Тимошенко.

Других подробностей встречи она не уточнила.

На сайте президента сообщения о встрече с Тимошенко пока нет.

Напомним, 10 июня на съезде партии "Батькивщина" Тимошенко заявила о готовности вступить в коалицию с новым президентом.