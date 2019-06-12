Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяПолитика

​Тимошенко обсудила с Зеленским досрочные выборы в Раду

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах".

​Тимошенко обсудила с Зеленским досрочные выборы в Раду
Фото: Александр Прокопенко

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написала Тимошенко.

Других подробностей встречи она не уточнила.

На сайте президента сообщения о встрече с Тимошенко пока нет.

Напомним, 10 июня на съезде партии "Батькивщина" Тимошенко заявила о готовности вступить в коалицию с новым президентом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также