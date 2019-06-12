Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию и Германию.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".
По данным агентства, 17 июня Зеленский встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Визит президента Украины в Германию состоится 18 июня.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.
Это будет первая встреча Меркель с Зеленским.
"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.
Напомним, что это будет вторая зарубежная поездка Зеленского в качестве президента. 4-5 июня он находился в Брюсселе, где встречался с руководителями институции ЕС и НАТО.