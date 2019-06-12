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Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию

Сергей Петухов не поедет в Гаагу.

Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убрал из международной делегации в Гаагу замминистра юстиции Сергея Петухова, который заявил, что глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрацию.

Об этом свидетельствует указ №400 от 12 июня.

С 18 июня по 2 июля в Гааге состоится 22-я дипломатическая сессия Гаагской конференции по международному частному праву. В мае, за несколько дней до сложения полномочий, президент Петр Порошенко указом №230 создал делегацию Украины для участия в сессии. Он поручил возглавить ее Сергею Петухову.

Однако Зеленский внес изменения в этот указ, приказав вывести Петухова из делегации.

Вместо него делегацию возглавит посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Напомним, что глава АП Богдан занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года.

21 мая Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации президента.

Должность главы Администрации президента Украины предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 закона Украины "Об очищении власти" как должность, по которой осуществляются люстрационные мероприятия.

Богдан считает, что не попадает под люстрацию, потому что после принятия закона должность главы Администрации президента и его заместителей была выведена из государственной службы. Он считает, что так как не является государственным служащим, закон о люстрации на него не распространяется.

Вопрос о люстрации Богдана будет решать Верховный Суд.

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