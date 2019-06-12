​ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Програма партії "Слуга народу": основні пріоритети
Україна потребує кардинальних змін. Це підтвердило голосування за Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Але стара політична система, система корупції, брехні та свавілля, не хоче й не здатна змінитися. Необхідна консолідація всіх гілок влади.
Партія «Слуга Народу» йде на дочасні парламентські вибори, щоб привести у Верховну Раду порядних людей, які служитимуть Україні та своїм виборцям. Ми втілимо курс Президента Зеленського у конкретних законопроектах та політичних рішеннях, сформуємо професійний уряд, якому довірятиме народ України, і разом впровадимо кардинальні зміни, що допоможуть нам зробити Україну вільною, незалежною, успішною Країною Мрії.
За час каденції ми реалізуємо такі пріоритети:
1. Очищена, оновлена та відповідальна влада
- Скасуємо недоторканність народних депутатів.
- Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.
- Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
- Запровадимо механізми впливу громадян на рішення влади через референдуми.
- Повернемо відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
- Запровадимо вибори за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування.
- Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.
- Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.
2. Знищення системної корупції
- Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн.
- Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури.
- Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи – перезапустимо.
- Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.
- Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.
- Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.
3. Безпека і оборона
- Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив Президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України.
- Встановимо видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП.
- Відновимо реформування Збройних сил за стандартами НАТО.
- Зупинимо відплив цінних кадрів з армії, запровадимо систему навчання та перенавчання солдатів та офіцерів.
- Запровадимо найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони.
- Децентралізуємо та демонополізуємо оборонні держзакупівлі.
4. Україна у світі
- Ухвалимо закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.
- Підтримаємо ініціативи Президента щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході.
- Запустимо програму «комерційної дипломатії» для просування українських товарів на глобальні ринки.
5. Справедливий, незалежний і доступний суд
- Перезавантажимо Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
- Посилимо можливості громадського контролю за судовою системою.
- Запровадимо доброчесність і професіоналізм як головні критерії відбору суддів.
- Зменшимо розміри судового збору.
- Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.
6. Реформа правоохоронних органів
- Звільнимо бізнес від свавілля чиновників і рейдерів – значно скоротимо перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність.
- Запровадимо механізм надійного захисту свідків.
- Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.
- Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.
7. Економічна стратегія
- Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.
- Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.
- Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.
- Запровадимо режим найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження.
8. Найкращі умови для бізнесу
- Проведемо аудит державних функцій і, відповідно, скорочення держорганів.
- Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.
- Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.
- Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.
- Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.
- Повністю переведемо податкові та митні процедури у цифровий формат.
- На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб.
- Запровадимо просту процедуру електронного відкриття та закриття бізнесу, забезпечення захисту міноритарних акціонерів і корпоративної прозорості; скоротимо кількість процедур у будівництві та відведенні землі.
9. Реформування соціальної сфери
- Проведемо всеукраїнський перепис населення та аудит системи соціального забезпечення.
- Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.
- Впровадимо другий рівень державного пенсійного забезпечення.
- Переведемо всі соціальні пільги у грошову форму.
10. Інноваційна економіка
- Впровадимо державну програму підтримки інновацій, цільову прозору підтримку галузей, що здатні стати локомотивом розвитку економіки.
- Запровадимо програму забезпечення покриття 100% території країни широкосмуговим інтернетом.
- Створимо умови для інтеграції цифрових валют у правове поле України.
11. Енергетика й тарифоутворення
- Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні.
- Створимо умови для розвитку «зеленої» енергетики з одночасним запобіганням ризикам монополізації галузі.
- Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт «Роттердам+».
12. Інфраструктура
- Впровадимо незалежний контроль якості будівництва та ремонту автомобільних доріг.
- Створимо законодавчі умови для будівництва бетонних доріг.
- Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.
13. Захист довкілля
- Створимо законодавчі стимули для будівництва сміттєпереробних заводів.
- Запровадимо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів.
- Запровадимо кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісів і грубі порушення правил поводження з відходами.
14. Освіта і наука
- Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.
- Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.
- Оптимізуємо мережу закладів вищої освіти.
- Запровадимо рівноправність державних і приватних закладів освіти.
15. Доступна медицина
- Запровадимо систему обов’язкового медичного страхування.
- Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.
- Переведемо всю медичну документацію в електронну форму.
- Створимо чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних послуг.
- Підвищимо рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень.
- Створимо умови для розвитку профілактичної медицини.
16. Національна ідентичність і громадянська злагода
- Запровадимо гуманітарну політику, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднанню громадян України.
- Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.
- Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.
- Створимо систему інформаційної реінтеграції мешканців окупованих територій в Україну.