​ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Програма партії "Слуга народу": основні пріоритети

Україна потребує кардинальних змін. Це підтвердило голосування за Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Але стара політична система, система корупції, брехні та свавілля, не хоче й не здатна змінитися. Необхідна консолідація всіх гілок влади.

Партія «Слуга Народу» йде на дочасні парламентські вибори, щоб привести у Верховну Раду порядних людей, які служитимуть Україні та своїм виборцям. Ми втілимо курс Президента Зеленського у конкретних законопроектах та політичних рішеннях, сформуємо професійний уряд, якому довірятиме народ України, і разом впровадимо кардинальні зміни, що допоможуть нам зробити Україну вільною, незалежною, успішною Країною Мрії.

За час каденції ми реалізуємо такі пріоритети:

1. Очищена, оновлена та відповідальна влада

Скасуємо недоторканність народних депутатів.

Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.

Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.

Запровадимо механізми впливу громадян на рішення влади через референдуми.

Повернемо відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

Запровадимо вибори за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування.

Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.

Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.

2. Знищення системної корупції

Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн.

Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури.

Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи – перезапустимо.

Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.

Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.

Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.

3. Безпека і оборона

Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив Президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України.

Встановимо видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП.

Відновимо реформування Збройних сил за стандартами НАТО.

Зупинимо відплив цінних кадрів з армії, запровадимо систему навчання та перенавчання солдатів та офіцерів.

Запровадимо найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони.

Децентралізуємо та демонополізуємо оборонні держзакупівлі.

4. Україна у світі

Ухвалимо закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.

Підтримаємо ініціативи Президента щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході.

Запустимо програму «комерційної дипломатії» для просування українських товарів на глобальні ринки.

5. Справедливий, незалежний і доступний суд

Перезавантажимо Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Посилимо можливості громадського контролю за судовою системою.

Запровадимо доброчесність і професіоналізм як головні критерії відбору суддів.

Зменшимо розміри судового збору.

Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.

6. Реформа правоохоронних органів

Звільнимо бізнес від свавілля чиновників і рейдерів – значно скоротимо перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність.

Запровадимо механізм надійного захисту свідків.

Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.

7. Економічна стратегія

Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.

Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.

Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.

Запровадимо режим найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження.

8. Найкращі умови для бізнесу

Проведемо аудит державних функцій і, відповідно, скорочення держорганів.

Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.

Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.

Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.

Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.

Повністю переведемо податкові та митні процедури у цифровий формат.

На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб.

Запровадимо просту процедуру електронного відкриття та закриття бізнесу, забезпечення захисту міноритарних акціонерів і корпоративної прозорості; скоротимо кількість процедур у будівництві та відведенні землі.

9. Реформування соціальної сфери

Проведемо всеукраїнський перепис населення та аудит системи соціального забезпечення.

Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

Впровадимо другий рівень державного пенсійного забезпечення.

Переведемо всі соціальні пільги у грошову форму.

10. Інноваційна економіка

Впровадимо державну програму підтримки інновацій, цільову прозору підтримку галузей, що здатні стати локомотивом розвитку економіки.

Запровадимо програму забезпечення покриття 100% території країни широкосмуговим інтернетом.

Створимо умови для інтеграції цифрових валют у правове поле України.

11. Енергетика й тарифоутворення

Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні.

Створимо умови для розвитку «зеленої» енергетики з одночасним запобіганням ризикам монополізації галузі.

Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт «Роттердам+».

12. Інфраструктура

Впровадимо незалежний контроль якості будівництва та ремонту автомобільних доріг.

Створимо законодавчі умови для будівництва бетонних доріг.

Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.

13. Захист довкілля

Створимо законодавчі стимули для будівництва сміттєпереробних заводів.

Запровадимо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів.

Запровадимо кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісів і грубі порушення правил поводження з відходами.

14. Освіта і наука

Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.

Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.

Оптимізуємо мережу закладів вищої освіти.

Запровадимо рівноправність державних і приватних закладів освіти.

15. Доступна медицина

Запровадимо систему обов’язкового медичного страхування.

Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.

Переведемо всю медичну документацію в електронну форму.

Створимо чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних послуг.

Підвищимо рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень.

Створимо умови для розвитку профілактичної медицини.

16. Національна ідентичність і громадянська злагода