"Голос" отозвал двух кандидатов в депутаты из-за сотрудничества с пророссийскими силами

Партия Святослава Вакарчука "Голос" отозвала двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба партии.

Согласно сообщению, кандидаты исключены из списка из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22, Волынская обл.) исключен на основании доказательств журналистов движения "Честно" о том, что он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

Фамилию кандидата Евгения Кугука (выдвигался по округу №217, Киев) активисты обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

В партии "Голос" подчеркнули, что эти факты противоречат принципам, которыми политсила руководствуется при выборе всех кандидатов.

"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности, принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", - отметила антикоррупционная активистка Александра Устинова (№5 в избирательном списке "Голоса").

Напомним, выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.