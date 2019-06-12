​Суд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUp

Решение обжаловано и не влияет на ее деятельность.

Барышевский суд Киева 24 мая постановил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Основанием для принятия определения о приостановке лицензии, по данным SkyUp Airlines, стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

"Учитывая абсурдность и неправомерность действий суда, данное определение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде 05.06.2019 года. Суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - заявили в авиакомпании.

SkyUp утверждает, что решение суда не влияет на хозяйственную деятельность компании, а "является лишь следствием недобросовестной конкуренции".

Рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

Напомним, что в начале июня Госавиаслужба приостановила право на полеты другой авиакомпании YanAir.