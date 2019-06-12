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​Партія "Сила і честь": список кандидатів в депутати

У першу десятку списку партії "Сила і честь" увійшли:

1.Ігор Смешко, голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник

2. Олена Сотник, юрист, народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції

3. Рефат Чубаров, політик і громадський діяч, голова Меджлісу кримськотатарського народу

4. Іван Мірошниченко, народний депутат, експерт в аграрній сфері

5. Володимир Замана, український військовий, колишній начальник Генштабу, генерал-полковник

6. Ольга Романюк, кандидат економічних наук, експерт у сфері житлово-комунального господарства

7. Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук, спеціаліст з макроекономіки

8. Ірина Сисоєнко, юрист, народний депутат, співзасновник "Координаційного центру допомоги учасникам АТО"

9. Володимир Тимошенко, державний діяч, професор, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант

10. Анатолій Макаренко, економіст, десятий голова Державної митної служби України та екс-заступник голови ДФС.

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