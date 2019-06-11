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Тимошенко: 21 июля украинцы выбирают не только парламент, но и премьер-министра

"Во главе каждой политической силы стоит кандидатура премьер-министр".

Тимошенко: 21 июля украинцы выбирают не только парламент, но и премьер-министра
Фото: Макс Требухов

21 июля народ будет выбирать не только парламент, но и нового премьер-министра. Об этом заявила Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале «Украина».

«Не коалиция будет выбирать премьера. Во главе каждой политической силы, которая идет в Верховную Раду, стоит кандидатура премьер-министра. И будет тот премьер, которого изберет народ 21 июля. А парламент может только констатировать, что пришла та политическая сила, которую избрал народ и во главе стоит премьер-министр. Не в должностях дело - большие вызовы стоят перед страной и надо действовать немедленно », - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко также отметила, что после выборов ее политическая сила хочет создать в новой Верховной Раде коалицию действий.

«Наша команда наработала за 5 лет настоящую стратегию, как возрождать Украины и жизни людей, - "Новый курс". Мы предлагаем сделать его коалиционным соглашением. Он реально за очень короткий срок может дать людям результат. И мы взяли из нашей программы необходимые шаги. Если мы сможем войти в коалицию и совместно формировать правительство вместе со «Слугой народа», то есть программа, которая может многое сделать за 100 дней», - заверила она.

В частности, речь идет о новом налоговом кодексе, снижение тарифов: «И в пенсионном обеспечении надо сделать то, что нужно людям. Надо начать «Контрабанда, стоп!».

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