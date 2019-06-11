Партія «Опозиційна платформа – За Життя». Список кандидатів в депутати

Партія «Опозиційна платформа – За Життя» сформувала передвиборний список на майбутні парламентські вибори.
- Юрій Бойко – лідер партії;
- Вадим Рабинович – українсько-ізраїльський бізнесмен та олігарх, лідер партії «За життя»;
- Віктор Медведчук – лідера громадського руху «Український вибір» та кум російського президента Володимира Путіна;
- Наталія Королевська – народна депутатка України;
- Сергій Льовочкін – народний депутат України;
- Василь Німченко – народний депутат, заступник голови «Українського вибору»;
- Нестор Шуфрич – народний депутат;
- Сергій Ларін – один з фундаторів «Партії розвитку України»;
- Сергій Дунаєв – нардеп від «Опозиційного блоку», підтримує проросійських терористів, фігурант бази «Миротворець»;
- Тарас Козак – народний депутат, голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.