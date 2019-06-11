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Партія «Опозиційна платформа – За Життя». Список кандидатів в депутати

Партія «Опозиційна платформа – За Життя» сформувала передвиборний список на майбутні парламентські вибори.

  1. Юрій Бойко – лідер партії;
  2. Вадим Рабинович – українсько-ізраїльський бізнесмен та олігарх, лідер партії «За життя»;
  3. Віктор Медведчук – лідера громадського руху «Український вибір» та кум російського президента Володимира Путіна;
  4. Наталія Королевська – народна депутатка України;
  5. Сергій Льовочкін – народний депутат України;
  6. Василь Німченко – народний депутат, заступник голови «Українського вибору»;
  7. Нестор Шуфрич – народний депутат;
  8. Сергій Ларін – один з фундаторів «Партії розвитку України»;
  9. Сергій Дунаєв – нардеп від «Опозиційного блоку», підтримує проросійських терористів, фігурант бази «Миротворець»;
  10. Тарас Козак – народний депутат, голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
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