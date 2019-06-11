Зеленский уволил заместителей главы СБУ Фролова и Косинского

С должностей сняты также пять глав облуправлений СБУ.

Президент Владимир Зеленский уволил еще двух заместителей главы Службы безопасности Украины - Олега Фролова и Владислава Косинского.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Были уволены двое заместителей главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Речь идёт о Фролове Олеге Владимировиче и Косинском Владиславе Владимировиче", - сказал он.

Фролов занимал должность с июня 2015 года, а Косинский - с апреля 2019 года.

Кроме того, за неудовлетворительные показатели в борьбе с контрабандой уволены глава пяти областных управлений СБУ:

Одесская область - Александр Довженко (работал с 3 мая 2017 года)

Львовская область - Александр Ткачук (работал с 3 мая 2017 года)

Винницкая область - Олег Зозуля (работал с 26 октября 2018 года)

Закарпатская область - Владимир Пахнюк (работал с 26 октября 2018 года)

Черновицкая область - Руслан Сторожук (работал с 23 марта 2015 года)

Напомним, что Зеленский за последнее время уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ, среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук, начальник киевского управления Олег Валендюк и ровенского управления Василий Бердрий.

Президент также направил представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, но Верховная Рада отклонила его.

Де-факто Службу безопасности Украины сейчас возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.