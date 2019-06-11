Зеленский танцует калинку на граблях Януковича

Президент пытается на деле воплотить свои предвыборные благие посылы своей обширной фан-зоне о том, что с Россией Путина можно вести business as usual. Выходит провально.

Фото: president.gov.ua

Потому что не может получиться по определению - Россия взяла курс на захват Украины давно и неотвратимо. Ещё Виктор Суворов в «Ледоколе» доходчиво объяснил, почему запущенную Россией машину-махину военной мобилизации остановить уже нельзя при всём желании.

Очень точно и своевременно диагноз этому неотвратимому налёту российского имперского феникса на нашу страну поставил десять лет назад Владимир Горбулин. Констатировав, что «Большой сосед определился». И поставив вопрос о том, «что Украине делать дальше?» Наша страна на этот вопрос тогда ответ дать не смогла и не могла – при заканчивающем свою президентскую каденцию Викторе Ющенко вовсю велись национал-патриотические игры с элементами доведённой да полного гротеска шароварщины.

Если Ющенко хотя бы публично пытался выдерживать линию противника России (при этом на практике позволяя россиянам чувствовать себя в Украине как дома), то сменивший его Янукович попытался и публично показательно «задружиться» с Россией. Быстрая и лёгкая сдача им Севастополя в обмен на скидку на газ стала прологом к аннексии всего Крыма-2014. И выступила мощным катализатором желания Москвы взять под своё крыло Украину целиком как можно скорее.

Между сдачей Севастополя и аннексией Крыма как проявлением настоящих целей России прошло четыре года. Завершение начатой с его участием комбинации Янукович наблюдал уже из России.

Даже не аннексия Крыма, а война на Донбассе – вот что стало настоящим водоразделом. Рубиконом между попытками задобрить хищника (не приготовившегося к прыжку, а уже прыгнувшего в 2009-ом) и вести с ним business as usual и войной с ним. Войной затяжной, с кровью и смертями. Это был не выбор Украины – Москва поставила нашу страну перед экзистенциальным выбором быть или не быть. Дав вооружённый ответ на российскую агрессию, Украина перевернула страницу пятилетних попыток спрятать голову в песок от вида страшной пасти прыгнувшего огромного хищника.

То, что сейчас новый президент пытается отыграть ситуацию к довоенному 2013 году и уверяет, что «с Россией наверняка можно договориться по-хорошему, не сдавая при этом украинские национальные интересы» – проявление не только его желания во что бы то ни стало понравиться своим избирателям. Но ещё и иллюзорных&инфантильных представлений его лично и его окружения о том, что, с напавшим агрессором, не входя в конфронтацию, «авось можно как-то и поладить».

Проблема для Зеленского заключается в том, что у него в этих воображаемых им утончённых па танца с кремлёвским медведем нет четырёх лет как у Януковича для понимания жёсткой реальности. Эту реальность не сразу, но понимали все украинские президенты, приходящие к власти под уверения о возможности конструктивных взаимовыгодных отношений с РФ – и Кучма, и тот же Янукович. Только если у них для этого понимания в мирное время было окно возможностей, то у Зеленского – едва приоткрытая форточка. Которая вот-вот захлопнется.