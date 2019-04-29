Треть россиян считает победу Зеленского выгодной для России

Почти треть россиян считает, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодна для России. Переизбрание Петра Порошенко считали выгодным для России только 2% населения

Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", который был проведен 18-23 апреля 2019 года методом личного интервью. В нем приняли участие 1625 человек. Погрешность не превышает 3,4%.

Респондентов спрашивали: "Как вы считаете, для России было бы лучше, чтобы на этих выборах победил...". 31% участников соцопроса выбрал Зеленского, 2% - Порошенко, 55% заявили, что для России не имеет значения, кто победит на этих выборах.

68% опрошенных россиян заявили, что следили за избирательной кампанией в Украине, причем 30% признались, что следили "очень внимательно" или "довольно внимательно".

Напомним, на выборах президента Украины 21 апреля победу одержал худрук "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский. Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко, набрав втрое больше голосов - 73,22%. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.