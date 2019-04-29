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​Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину

"Его следовало бы вернуть, как и других граждан Украины, которые были вынуждены уехать в земли обетованные".

​Путин предложил Зеленскому вернуть Саакашвили в Украину
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Президент России Владимир Путин предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Путин заявил, что Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны".

"Его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима", - сказал президент России.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.

Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии. Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах.

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