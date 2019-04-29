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Путин заговорил об "общем гражданстве" для Украины и России

Президент РФ решил, что украинцы и русские - один народ.

Путин заговорил об "общем гражданстве" для Украины и России
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин в очередной раз назвал украинцев и россиян одним народом и заявил о необходимости общего гражданства.

Об этом он сказал российским журналистам, комментируя планы России выдавать паспорта гражданам Украины и реакцию на это избранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские - братские народы. Более того, я вообще считаю, что это один народ на самом деле со своими особенностями культурными, языковыми, историческими, но по сути своей - один народ", - цитирует президента РФ агентство ТАСС.

По его мнению, "если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы".

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - заключил он.

Напомним, что Россия в 2014 году захватила украинский Крым и начала военные действия на украинском Донбассе.

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