Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни не є одним народом.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Давайте, нарешті, розставимо крапки над" i ". Ми - точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - сказав президент.

"Були б українці і росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною Думою розвивався б жовто-блакитний прапор", - додав Зеленський.

Президент припустив, що "в майбутньому, якщо ще не пізно, можливо буде зупинити тотальне розділення між країнами".

"Мета у нас дійсно повинна бути одна - закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо - неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі. Це ж очевидно", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, тема "руского міра" та "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, в тому числі президент РФ Володимир Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні. В Росії також постійно наголошують, що українці та росіяни - "братні народи".

На початку червня в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press Зеленський заявив, що слова Путіна про "фашизм" в Україні, а також про те, що Україна є "частиною руского міра", неможливо сприймати серйозно.

Росія анексувала український Крим навесні 2014 року після того, як у регіоні пройшов незаконний референдум про самовизначення, і вторглася на Донбас.