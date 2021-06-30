Венедіктова віддала "департамент війни" у керівництво заступнику, якого ЗМІ пов'язували з Медведчуком (оновлено)

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова перерозподілила обов'язки між керівництвом Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляється в наказі №210 від 29 червня.

Цим наказом Венедіктова передала Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, який раніше знаходився у підпорядкуванні Гюндуза Мамедова, іншому заступнику - Максиму Якубовскьому.

За Мамедовим залишається тільки Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству. Він також відповідає за стан організації роботи з питань взаємодії з Тренінговим центром прокурорів.

Нагадаємо, Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, також відомий як "департамент війни", було створено попереднім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою у жовтні 2019 року. Тоді ж заступником генерального прокурора став Гюндуз Мамедов.

Діяльність департаменту зосереджується на нагляді за розслідуваннями злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу і в умовах збройного конфлікту.

У департаменті повідомили, що з його створенням уперше за час війни з Росією була систематизована робота щодо виявлення і координації розслідувань злочинів проти основ нацбезпеки на тимчасово окупованих територіях. Департамент займався розслідуванням незаконного переміщення осіб, політичних і релігійних переслідувань, мілтиразації дітей, катувань.

Робота департаменту полягала і в співпраці з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, зокрема в передачі доказів щодо злочинів Росії в Криму і на Донбасі. Окрім того, ця структура координує розслідування таких резонансних справ, як захоплення Криму, збиття MH17, Іловайська та Дебальцевська трагедії, захоплення моряків у Керченській протоці, збиття українського пасажирського літака в Ірані.

Загалом, це 160 масштабних кримінальних проваджень щодо 177 осіб. Обсяг лише окремих справ складає понад 1500 томів, в яких досліджуються події всього періоду ведення РФ агресивної війни проти України.

За час роботи Департаменту повідомлено про підозру 15 особам, серед яких нинішній заступник міністра оборони РФ, представники громадської організації «Український вибір – Право народу», учасники НЗФ РФ та організатори незаконних місць несвободи на ТОТ Донбасу, зокрема, "Ізоляції" в Донецьку. Загалом установлено понад 160 таких місць незаконного утримання, через які пройшло більше 3500 осіб.

Максим Якубовський фігурував у розслідуванні "Слідство. Інфо" від 2016 року як військовий прокурор Південного округу, який має статки сумнівного походження. У 2017 він став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.

Крім того, за даними Центру прав людини "Зміна", Якубовський у 2011–2013 роках працював експертом із кримінального права в ГО “Незалежний український центр правових ініціатив і експертиз “Правова держава”. Це, як стверджують журналісти, структура, безпосередньо пов’язана з Віктором Медведчуком і його політичною партією “Український вибір”.

Нагадаємо, у вересні 2020 джерела в Офісі президента повідомили, що заступника генерального прокурора України Максима Якубовського можуть призначити курувати Департамент ГПУ у справах Майдану.

Якубовський брав участь в одному із заходів політичного проєкту Медведчука "Український вибір". Відео його виступу опубліковане в YouTube. "Ми, в "Українському виборі" вважаємо..." - каже Якубовський на початку свого виступу.

Якубовський також був помічником депутата Геннадія Москаля у Раді VII скликання і в часи його перебування на посаді голови комітету ВР з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією. У 2016 році в інтерв'ю ЗМІ Якубовський розповідав, що під час Революції Гідності він особисто діставав і оприлюднював плани спецоперацій силового розгону Майдану "Бумеранг" і "Хвиля".