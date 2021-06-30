Разумков підписав закон про підвищення пенсій постраждалим від аварії на ЧАЕС

Голова українського парламенту Дмитро Разумков підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (проект №4555).

Закон направлений на підпис президенту України, інформує пресслужба Верховної Ради.

Документ передбачає, що розміри пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання через Чорнобильську катастрофу, не можуть бути нижчими:

для І групи інвалідності – 6 000 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 4 800 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 3 700 гривень;

для дітей з інвалідністю – 3 700 гривень.

Для вищезазначених категорій осіб розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щорічно з 1 березня індексуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, з урахуванням коефіцієнта збільшення.

Парламент ухвалив закон про підвищення пенсій "чорнобильцям" у вівторок, 29 червня. За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів.