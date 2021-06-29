​Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради 1 липня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 1 липня.

Документ є у розпорядженні LB.ua.

Загалом у четвер парламент розгляне дев’ять законодавчих ініціатив.

На ньому розглянуть, зокрема, законопроєкт про олігархів ("Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)") та спрямування коштів з "Великого будівництва" на реставрацію культурних пам'яток.

Також у порядку денному - розгляд змін до Бюджетного, Податкового і Митного кодексів, законопроєкт про корінні народи України тощо.

Як повідомили джерела в керівництві декількох фракцій, "розгляд питань в четвер буде по процедурі "перше читання". На кожне - умовно по 15 хвилин. Тому засідання триватиме 2-3 години".

"Найбільш дискусійні - 5600 про збільшення оподаткування по всіх фронтах. Звісно, другий - про олігархів. За законопроєкт Зеленського про олігархів у першому читанні голоси будуть. Щодо 5600 - багато питань навіть в самій «Слузі народу»", - додали джерела.

Позачергове засідання заплановане після 15:00, по завершенню чергового засідання. Це засідання скликається за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.