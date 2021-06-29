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Нардепи схвалили закон про позбавлення волі за брехню в деклараціях із пропозиціями Зеленського

Президент ветував його через "лазівку" про оформлення майна на родичів. 

Нардепи схвалили закон про позбавлення волі за брехню в деклараціях із пропозиціями Зеленського
Фото: depositphotos/IuriiSokolov

Народні депутати ухвалили законопроєкт про позбавлення волі за брехню в деклараціях із пропозиціями президента.

Документ ухвалили 315 депутатів. 

Доповідав по ветованому Володимиром Зеленським законопроєкту №4651 міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що президент не підписав документ із двох міркувань.

"Перше полягає у недоліку оновленої редакції статті Кримінального кодексу. Оскільки із ККУ вилучили покарання у вигляді позбавлення волі, неподання декларації стало кримінальним проступком. З огляду на зазначене, це має наслідки, що жоден орган досудового розслідування не має права на розслідування, бо НАБУ не є органом дізнання. Президент пропонує статтю скорегувати, передбачити покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік, не два роки, як це пропонувалося, з огляду на дотримання пропорційності", - пояснив Малюська.

Він додав, що також вето президента полягає в тому, щоб прибрати можливість не декларувати активи, які оформлені на родичів, оскільки закон в ухваленій першій версії,залишав можливість оформити майно на родичів і посилатися на те, що вони не подали інформацію про наявність такого майна. 

Обидві пропозиції були підтримані профільним комітетом. 

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними ряд положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. 

Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях. 

В грудні 2020 року Рада прийняла "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Ним було встановлено відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення. 

У НАЗК назвали умови, створені цим законом, "санаторними" для корупціонерів.

Тому в січні Зеленський зареєстрував новий законопроєкт, який передбачав ув’язнення за брехню в деклараціях.

3 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях або їх умисне неподання. 

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