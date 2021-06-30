Путін звинуватив "вузьколобих" українців в придушенні проросійської опозиції

"Когось саджають в тюрму, когось - під домашній арешт, когось вбивають на вулицях".

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в придушенні опозиції, яка хоче налагодити відносини з РФ.

Про це він сказав під час прямої лінії 30 червня.

"Скрізь вистачає вузьколобих людей і крайніх націоналістів. У нас такі є, і в Україні такі є. Вони діють від чистого серця, але не від великого розуму, і результати їх діяльності руйнівні. Це стосується і придушення опозиції в Україні. Ось Віктора Медведчука, який насправді, на мою думку, є українським націоналістом, взяли і закрили його перед виборчою кампанією вдома, браслет наділи", - сказав Путін.

"Ухвалюються рішення незаконні й неконституційні - і на це ніхто не звертає уваги. Всередині країни дають зрозуміти, що нема ніякої легальної можливості у тих сил, які хочуть вибудувати і укріпити свою країну, в тому числі на шляху будівництва нормальних відносин з Росією - у них немає жодних шансів. Придушують у зародку: когось саджають в тюрму, когось - під домашній арешт, когось вбивають на вулицях", - заявив російський президент.

Проросійська партія ОПЗЖ в Україні має другу за величиною фракцію у Верховній Раді.

Нагадаємо, що у травні Путін назвав кримінальну справу проти свого кума Віктора Медведчука, який обвинувачується українським слідством в державній зраді, "очевидною зачисткою політичного поля".

11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Козак знаходиться за кордоном, а саме в Білорусі нібито на лікуванні.

Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.