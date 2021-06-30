Арахамія: "Проблем з прийняттям закону про олігархів у першому читанні не буде"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що проблем із прийняттям закону про олігархів у першому читанні не буде. Депутати зможуть подати правки до другого читання законопроєкту.

Про це Арахамія заявив журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент LB.ua.

"Законопроєкт (про деолігархізацію) був вимогою однієї людини - президента України... У кожного олігарха є ціла армія чиновників. Це народні депутати, прокурори, судді, представники в АМКУ, люди в різних арбітражах, на місцевому рівні. В місцевих радах. Коли з ними граєш по їх правилах, то завжди програєш. Бо вони це роблять роками, а ви тільки прийшли. Це заздалегідь буде програшна битва. А якщо ви йдете не симетричним шляхом, то у вас з’являються шанси. Я не можу сказати, що це буде 100%-ва перемога, але є шанси", - заявив він.

Арахамія прогнозує, що проблем з прийняттям закону у першому читанні в четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради не буде.

"По першому читанню у мене немає питань. Між першим та другим читанням можуть бути зміни. Треба дивитися. Кожен депутат є суб’єктом законодавчої ініціативи. У мене не буде ніяких правок", - пообіцяв він.

Голова фракції вважає правильним те, що саме РНБО отримає повноваження визначати олігархів та чинити відповідні дії.

"Ніхто зараз не знає порядок денний РНБО. Як вони і коли спрацюють. Це єдиний державний орган, з якого немає витоків. Так склалося... По-перше, це колективний орган... За рахунок цього він буде приймати правильні рішення... Це круто", - додав Арахамія.

Як повідомляли, парламент проведе позачергове засідання у четвер, 1 липня. Засідання скликається за ініціативою президента Володимира Зеленського. Загалом у четвер парламент розгляне дев’ять законодавчих ініціатив.

На ньому розглянуть, зокрема, законопроєкт про олігархів ("Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)") та спрямування коштів з "Великого будівництва" на реставрацію культурних пам'яток.

Також у порядку денному - розгляд змін до Бюджетного, Податкового і Митного кодексів, законопроєкт про корінні народи України тощо.

Як повідомили джерела в керівництві декількох фракцій, "розгляд питань в четвер буде по процедурі "перше читання". На кожне - умовно по 15 хвилин. Тому засідання триватиме 2-3 години".

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.

10 червня Арахамія повідомив, що, на його погляд, законопроєкт про олігархів, а також так званий рентний, будуть максимально блокувати в Раді.