Разумков відкрив позачергове засідання Верховної Ради

Спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання, скликане за ініціативою президента.

У залі зареєструвався 231 нардеп.

Згідно з оприлюдненим на сайті парламенту порядком денним, на ньому розглядатимуть сім питань:

Проєкт Закону України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944);

Нардеп регламентного комітету, представник фракції "Слуга народу" Павло Фролов у Telegram пояснив, що цей документ допоможе позбутися корупції і звільнить моряків від необхідності давати хабарі за складання іспитів для підтвердження диплому.

"Дипломи підтверджуватимуться не пізніше ніж через п'ять років після отримання повторно без складання іспитів у разі придатності особи для роботи на суднах за станом здоров’я, наявності чинних свідоцтв про схвалену обов’язкову підготовку та наявності підтвердженого Мор-адміністрацією стажу роботи на суднах", - пояснив він.

Проєкт Закону України про основи національного спротиву (реєстр. № 5557)

Документ урегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву.

Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про чисельність Збройних Сил України» щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про основи національного спротиву» (реєстр. № 5558);

Законопроєкт передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 000 осіб для вирішення питання територіальної оборони.

Проєкт Закону України про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);

Передбачається створення Нацкомісії з питань захисту критичної інфраструктури, яка підпорядковуватиметься Кабміну. Вона складатиметься з шести осіб і голови. Об'єкти критичної інфраструктури мають фінансуватися з державного бюджету, коштами суб'єктів господарювання, кредитами банків, коштами міжнародної допомоги.

Проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);

Вводить автоматичну фіксацію порушень допустимої ваги вантажів, запроваджує адміністративну відповідальність для власника фури-порушника, а також відповідальність за брехню у ваговій декларації, збільшує штрафи до 51 000 грн за порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів, відмову від габаритно-вагового контролю.

Проєкт Закону України про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» (реєстр. № 5478);

Документ звільняє від відповідальності громадян України, які з обставин, незалежних від їх волі, змушені порушувати законодавство в цій галузі. Перелік обставин затверджується Кабміном.

Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (реєстр. № 4555);

Документ визначає умови обчислення пенсій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних аварій. Передбачається сплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячну компенсацію сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи незалежно від доходу. Виплати не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, що розглянути ці питання в черговому порядку парламент не міг через розгляд більш ніж 500 поправок до законопроєкту пакету судової реформи. Проєкт закону 3711-д стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).