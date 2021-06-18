Рада почала розгляд понад 500 поправок до законопроєкту із пакету судової реформи

Верховна Рада України почала розгляд понад 500 поправок, запропонованих до першого законопроєкту з пакету судової реформи. Проєкт закону 3711-д стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Член регламентного комітету, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов на каналі в Telegram повідомив, що ухвалювати цей закон будуть, швидше за все, уже наступного пленарного тижня.

Законопроєкт встановлює, що кінцеве рішення за формуванням ВККС лежить на Вищій раді правосуддя.

ВРП має визначати кількість суддів. Комісія вважатиметься повноважною за умови призначення хоча б 11 з 16 членів за результатами конкурсу. На першому етапі конкурсу працюватиме Комісія з питань доброчесності. Вона буде складатися з трьох осіб від Ради суддів і трьох осіб-міжнародників. Другий етап перевірки - на компетентність - буде проводити Вища рада правосуддя.

Комісія з доброчесності пропонуватиме не менше двох кандидатур на одну посаду члена ВККС (тобто не менше 32 кандидатів) мінімум чотирма голосами. Із суддів, які пройшли перевірку на доброчесність, ВРП проводитиме відбір за критеріями професійної компетентності.

Закон дозволить сформувати ВККС і запустити процес добору суддів, дефіцит яких в України нині складає близько 2000 осіб. Через це затягується розгляд деяких справ.

Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет" пояснив, що до мінусів законопроєкту належить питання до доброчесності членів ВРП, можливості зловживань чинних членів ВРП при призначенні членів ВККС і фактичне право вето на призначення членів ВККС у "міжнародників", що не передбачено Конституцією.

Крім того, не визначена періодичність перегляду кількості суддів у судах, не визначено строки проведення реорганізації ВСУ шляхом приєднання до ВС та терміни для переведення суддів ВСУ до штату ВС; не врегульовано питання, кого із діючих суддів, у разі скорочення кількості суддів, слід залишати на посадах, а кого – ні.

Нагадаємо, що цей законопроєкт у першому читанні ухвалили в березні. Цього тижня посольство США і представництво Євросоюзу в Україні оприлюднили спільну заяву із підкресленням необхідності незалежності комісій, які проводять конкурсні відбори.