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СБУ викрила працівників оборонного підприємства на спробі продажу за кордон секретних розробок

Відомості з обмеженим доступом зловмисники оцінили у $2 млн.

Правоохоронці не допустили витік за межі України новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Викрито зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азійських країн секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

Відомості з обмеженим доступом зловмисники оцінили у 2 млн. доларів США, інформує пресцентр СБУ.

"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств. У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей", - сказано в повідомленні.

Раніше контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців.

Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Раніше СБУ запобігла спробі незаконного вивезення з України комплектуючих до військової техніки.

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