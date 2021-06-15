Деталі мали бути доставлені до Євросоюзу через Закарпаття.

Контррозвідники Служби безпеки України на Закарпатті запобігли спробі незаконного вивезення за кордон деталей до військової техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідники вилучили у зловмисника прилад спостереження для самохідної артилерії, танків і бронетранспортерів.

Також він намагався вивезти до однієї з країн Євросоюзу пристрій для контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей. До того ж намагався зробити це в обхід обов’язкового експортного контролю.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на пункті пропуску.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Як повідомляли, керівництво підприємства Міноборони у Львові викрили на отриманні "відкатів".