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СБУ запобігла спробі незаконного вивезення з України комплектуючих до військової техніки

Деталі мали бути доставлені до Євросоюзу через Закарпаття.

СБУ запобігла спробі незаконного вивезення з України комплектуючих до військової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України на Закарпатті запобігли спробі незаконного вивезення за кордон деталей до військової техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідники вилучили у зловмисника прилад спостереження для самохідної артилерії, танків і бронетранспортерів.

Також він намагався вивезти до однієї з країн Євросоюзу пристрій для контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей. До того ж намагався зробити це в обхід обов’язкового експортного контролю.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на пункті пропуску.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Як повідомляли, керівництво підприємства Міноборони у Львові викрили на отриманні "відкатів".

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