Контррозвідники Служби безпеки України на Закарпатті запобігли спробі незаконного вивезення за кордон деталей до військової техніки.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Контррозвідники вилучили у зловмисника прилад спостереження для самохідної артилерії, танків і бронетранспортерів.
Також він намагався вивезти до однієї з країн Євросоюзу пристрій для контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей. До того ж намагався зробити це в обхід обов’язкового експортного контролю.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на пункті пропуску.
Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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