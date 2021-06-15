Уряд у «Східному експресі»
Уряд у «Східному експресі»
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Помер хореограф Григорій Чапкіс
У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
ГоловнаСуспільствоЖиття

Керівництво підприємства Міноборони у Львові викрили на отриманні "відкатів"

Зловмисники завдавали державі збитків на 0,5 млн гривень щомісяця.

Керівництво підприємства Міноборони у Львові викрили на отриманні "відкатів"
Фото: ssu.gov.ua

У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на 0,5 млн гривень щомісяця.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З'ясувалося, директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання "відкатів". В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання 52 тис. гривень неправомірної вигоди. Під час обшуків  за місцем роботи фігурантів  виявили чорнові записи, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

Фото: ssu.gov.ua

Затриманим буде повідомлено про підозру  за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше начальник філії "Військоторгсервісу" попався на хабарі $40 тисяч. Посадовця підозрюють в отриманні грошей за передачу нерухомості в Одесі. В СБУ заявили, що ця сума була тільки першим траншем, а за 1 млн доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі міста у власність регіональних бізнес-структур.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також