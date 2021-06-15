У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на 0,5 млн гривень щомісяця.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З'ясувалося, директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання "відкатів". В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання 52 тис. гривень неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи фігурантів виявили чорнові записи, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

Фото: ssu.gov.ua

Затриманим буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше начальник філії "Військоторгсервісу" попався на хабарі $40 тисяч. Посадовця підозрюють в отриманні грошей за передачу нерухомості в Одесі. В СБУ заявили, що ця сума була тільки першим траншем, а за 1 млн доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі міста у власність регіональних бізнес-структур.