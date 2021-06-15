Водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

На автодорозі М-07 Київ – Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes та легковика Volkswagen.

Про це повідомила поліція Київщини.

"Інформуємо вас про те, що на 49 км автодороги, в Бучанському районі, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes та легковика Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено, регулюванням займаються правоохоронці.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Нагадаємо, 8 червня на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою.