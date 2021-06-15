На автодорозі М-07 Київ – Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes та легковика Volkswagen.
Про це повідомила поліція Київщини.
"Інформуємо вас про те, що на 49 км автодороги, в Бучанському районі, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes та легковика Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.
Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово обмежено, регулюванням займаються правоохоронці.
На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.
Нагадаємо, 8 червня на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою.