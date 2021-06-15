​Дві третини серіалів на українських телеканалах демонструються російською, - мовний омбудсман

Дві третини усіх серіалів на провідних українських телевізійних каналах демонструються російською мовою.

Про це свідчать результати моніторингу п’яти найбільш рейтингових телеканалів: "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та "ICTV", повідомила пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

Так, від загальної кількості серіалів на досліджуваних телеканалах, менше половини з них демонструються українською (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 - російською). Зазначається, що в розрізі даних по кожному із телеканалів, ситуація виглядає ще гіршою. Наприклад, на телеканалах "Інтер" та "1+1" транслюється лише по одному серіалу українською, на телеканалі "Україна" їх лише два.

“Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це - катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати ст. 23 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної", - наголосив мовний омбудсман Тарас Кремінь, коментуючи результати дослідження.

"Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки “поганим танцюристам” завжди щось заважає", - додав він.

На думку Кременя, неухильне виконання ст. 23 мовного закону значно збільшить частку української мови на телебаченні, допоможе телеканалам дійсно дотримуватися мовних квот, не вдаючись до маніпуляцій, наприклад, називаючи рекламу прального порошку телепередачею.

Нагадаємо, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23, яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська. Вона регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах. Наприкінці травня депутати "Слуги народу" запропонували відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Свою пропозицію вони аргументували "негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників".

Цей законопроєкт до зали голосування не потрапив – 1 червня нардепи відхилили включення його до порядку денного.