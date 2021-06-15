Відсьогодні прапор починає мандрівку Україною, да збиратиме побажання для жителів, які залишились в окупації.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні на площі біля Верховної Ради України розгорнули величезний кримськотатарський прапор, який 26 червня запустять з адмінкордону на півострів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Наразі кожен може написати на ньому своє послання тим, хто залишився жити в окупації.

Фото: Макс Требухов

Вже завтра прапор вирушить до Львова, потім до Одеси, і - далі по всій Україні, де буде так само збирати слова підтримки для кримчан.

Анонси мандрів прапора побажань будуть розміщені на сторінці головного організатора акції підтримки Криму - Ісмаіла Рамазанова. Зазначимо, що перше побажання на прапорі раніше написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, щороку 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування обрали перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня у Сімферополі 1991 року.

Прапор кримських татар є полотном небесного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою - золотого кольору.

Акція із величезним прапором стала традиційною, і проходить у різних містах України щороку.