Сьогодні на площі біля Верховної Ради України розгорнули величезний кримськотатарський прапор, який 26 червня запустять з адмінкордону на півострів.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua.
Наразі кожен може написати на ньому своє послання тим, хто залишився жити в окупації.
Вже завтра прапор вирушить до Львова, потім до Одеси, і - далі по всій Україні, де буде так само збирати слова підтримки для кримчан.
Анонси мандрів прапора побажань будуть розміщені на сторінці головного організатора акції підтримки Криму - Ісмаіла Рамазанова. Зазначимо, що перше побажання на прапорі раніше написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.
Нагадаємо, щороку 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування обрали перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня у Сімферополі 1991 року.
Прапор кримських татар є полотном небесного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою - золотого кольору.
Акція із величезним прапором стала традиційною, і проходить у різних містах України щороку.