Двох військових поранено на Донбасі через вибух невідомого вибухового пристрою

Два українських військовослужбовця отримали осколкові поранення внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою в зоні бойових дій на сході України.
Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання ’’Схід’’.
Зазначається, що один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.
“Воїнів доправлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу... Обставини з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російських окупантів.