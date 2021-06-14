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Двох військових поранено на Донбасі через вибух невідомого вибухового пристрою

Один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.

Двох військових поранено на Донбасі через вибух невідомого вибухового пристрою
Фото: mil.gov.ua

Два українських військовослужбовця отримали осколкові поранення внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою в зоні бойових дій на сході України.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання ’’Схід’’.

Зазначається, що один військовослужбовець знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.

“Воїнів доправлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу... Обставини з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російських окупантів.

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