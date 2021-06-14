Вибух був настільки сильним, що захиталися сусідні будинки.

Фото: Константин Занин / ngs.ru

В місті Новосибірськ (Росія) вибухнула автозаправна станція. За попередніми даними, постраждали шестеро осіб, у тому числі двоє пожежників, які першими приїхали на виклик.

Видання NGS.ru з посиланням на очевидців пише, що вибух був настільки сильним, що сусідні будинки захиталися, а жар від полум'я відчувався навіть на великих відстанях.

Фото: ngs.ru

Фото: 54.mchs.gov.ru

Місцеве управління МНС Росії повідомляє, що аварія сталася близько 18 години за місцевим часом.

Внаслідок пожежі почали вибухати газові балони та ємності з паливом, що знаходилися на території АЗС.