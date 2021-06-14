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​Кулеба назвав деокупацію територій "чесною компенсацією" за запуск "Північного потоку - 2"

Міністр уточнив свою заяву з інтерв'ю Die Welt.

​Кулеба назвав деокупацію територій "чесною компенсацією" за запуск "Північного потоку - 2"
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "чесною компенсацією" за запуск "Північного потоку - 2" може бути тільки деокупація Криму та Донбасу.

Про це він написав у твіттері, коментуючи свою поїздку на переговори в Німеччину.

"Північний потік 2 — це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти ПП-2. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні", - заявив Кулеба.

13 червня в німецькому виданні Die Welt вийшло інтерв'ю Кулеби, в якому він повідомив про готовність України вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

"Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо. Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують", - сказав міністр.

За його словами, для України газопровід становить передусім безпекову загрозу. "А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що за підрахунками Оператора ГТС, від зупинки транзиту газу з Росії Україна втратить не менше $1,5 млрд на рік.

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