У Петербурзі услід за Москвою запроваджують обмеження через погіршення ситуації з COVID-19

У російському Петербурзі через зростання числа випадків захворювання COVID-19 запровадять нові обмеження. Відповідний указ підписав губернатор Олександр Бєглов, йдеться на сайті уряду.

З 17 червня у місті призупинять роботу фуд-кортів, дитячих кімнат, заборонять працювати ресторанам і кафе з 2:00 до 6:00. Також вводяться обмеження на матчах чемпіонату Євро-2020, при відвідуванні кінотеатрів і торговельних центрів.

Компаніям запропонували мінімізувати присутність співробітників на робочих місцях. Всім організаціям рекомендовано посилити дезінфекцію контактних поверхонь.

Носіння масок є обов’язковим.

Напередодні в Петербурзі виявили 962 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих, за даними оперативного штабу, наближається 451 тисячі. За цим показником Петербург займає друге місце після Москви.

За два дні до Петербурга про посилення COVID-обмежень оголосила Москва. У столиці Росії продовжили вихідні до 20 червня, заборонили працювати ресторанам і кафе з 23:00 до 06:00, призупинили відвідування зоопарків, фуд-кортів і дитячих ігрових кімнат, а також використання "об'єктів міської інфраструктури" в парках.