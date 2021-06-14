У неділю в Україні виявили 420 нових випадків коронавірусу

У неділю, 13 червня, в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 32 дитини та 2 медпрацівники.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом минулої доби госпіталізовано 464 особи з ковідом, одужало – 3 328 осіб. 13 людей померли від ускладнень коронавірусної недуги.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 89 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 18 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 випадків;
- Житомирська область – 24 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 44 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 4 випадки;
- Львівська область – 16 випадків;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 13 випадків;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 9 випадків;
- Тернопільська область – 27 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Черкаська область – 9 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадків;
- Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб, одужало 2 130 665 людей, 51 692 - померли.
Як повідомляли, за суботу, 12 червня в Україні було зафіксовано 857 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 33 людей.