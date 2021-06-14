У неділю в Україні виявили 420 нових випадків коронавірусу

У неділю, 13 червня, в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 32 дитини та 2 медпрацівники.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом минулої доби госпіталізовано 464 особи з ковідом, одужало – 3 328 осіб. 13 людей померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 89 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 18 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 44 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 16 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 13 випадків;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 27 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 4 випадки;

Черкаська область – 9 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб, одужало 2 130 665 людей, 51 692 - померли.

Як повідомляли, за суботу, 12 червня в Україні було зафіксовано 857 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 33 людей.