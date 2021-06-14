Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
У Харкові підліток впав з канатної дороги
У Харкові підліток впав з канатної дороги
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У неділю в Україні виявили 420 нових випадків коронавірусу

Госпіталізовано 464 особи, 13 людей померли.

У неділю в Україні виявили 420 нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У неділю, 13 червня, в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 32 дитини та 2 медпрацівники.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом минулої доби госпіталізовано 464 особи з ковідом, одужало – 3 328 осіб. 13 людей померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 89 випадків;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 18 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 випадків;
  • Житомирська область – 24 випадки;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 44 випадки;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 4 випадки;
  • Львівська область – 16 випадків;
  • Миколаївська область – 42 випадки;
  • Одеська область – 13 випадків;
  • Полтавська область – 11 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 9 випадків;
  • Тернопільська область – 27 випадків;
  • Харківська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 9 випадків;
  • Чернівецька область – 15 випадків;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 223 978 осіб, одужало 2 130 665 людей, 51 692 - померли.

Як повідомляли, за суботу, 12 червня в Україні було зафіксовано 857 нових випадків захворювання на коронавірус, померло 33 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також