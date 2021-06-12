В Україні за добу від ковіду повністю вакцинувалися 26 382 людини

У п’ятницю, 11 червня в Україні від коронавірусу було щеплено 62 062 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані - 26 382 людини.

Протягом доби працювали 549 мобільних бригад і 701 пункт щеплення.

Станом на 12 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 678 522 людини.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу – 1 430 990 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230 420 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 661 410 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних 12-13 червня кількість центрів вакцинації проти COVID-19 збільшиться до 51. Вони працюватимуть в 15 областях України та місті Києві.