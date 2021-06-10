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Понад 55,5 тис. українців вакцинували проти COVID-19 за добу

Повторне щеплення отримали більш ніж 19 тис. осіб.

Понад 55,5 тис. українців вакцинували проти COVID-19 за добу
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні 55 573 людини щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані - 19 075 людей.

Протягом доби працювали 516 мобільних бригад і 616 пунктів щеплення, інформує пресслужба МОЗ.

Станом на 10 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 666 470 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 364 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 180 453 особи. Загалом проведено 1 545 019 щеплень.

Як повідомляли, наступних вихідних, 12-13 червня, в Україні працюватимуть понад 30 центрів масової вакцинації. Охочих щеплюватимуть вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech у Києві та 13-ти областях.

Нагадаємо, Україна отримала 234 000 доз препарату Comirnaty/Pfizer, закупленого державним коштом.

Також Україна протягом тижня отримає пів мільйона доз вакцини Pfizer в рамках COVAX.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

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